Troupe Rai aggredita a Pescara, scattano due obblighi di dimora

Questa mattina a Pescara la Polizia di Stato si è presentata a casa di uno dei tre uomini segnalati alla Procura della Repubblica per l’aggressione alla troupe di Rai 2. Il pomeriggio dell’ 11 febbraio 2019, la troupe si era recata al “ferro di cavallo”, nel quartiere Rancitelli di Pescara, per effettuare un servizio da mandare in onda nel corso del programma “Popolo Sovrano”.Secondo la ricostruzione eseguita dalla Squadra Mobile, i tre giornalisti sono stati aggrediti verbalmente e fisicamente da D.P.J, di anni 22, lì domiciliato e da altri due uomini, identificati, nel corso delle immediate indagini, per C.K, di anni 24, anche lui lì abitante e per G.M., di anni 34, residente nella provincia di Pescara.Il Gip, valutati tutti gli elementi indizianti raccolti, ha ritenuto di accogliere la richiesta del Pubblico Ministero, di applicazione di 2 misure cautelari nei confronti di D.P.J, individuate nell’obbligo di dimora in abitazione, dalle ore 22.00 alle or 07.00 e di presentazione quotidiana alla P.G.. La misura è stata disposta tenendo conto della condotta di D.J.P., ricostruita soprattutto attraverso le immagini diffuse in rete dagli stessi giornalisti, caratterizzata da elevata aggressività verbale e fisica, posta in essere per costringere i giornalisti ad allontanarsi dal luogo pubblico dove legittimamente si trovavano per effettuare il servizio televisivo.