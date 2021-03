Tribunale senza spazi, attrezzata un'aula per grandi processi

La telefonata della ministra della Giustizia Marta Cartabia all’anziana mamma del 32enne morto in un incidente sul lavoro a maggio del 2017 alla Metalferro di Castelnuovo Vomano e il cui processo ai 5 imputati è iniziato a stendo ha già iniziato a smuovere le acque al Tribunale di Teramo.



Nell’aula al primo piano “Falcone Borselli”, dove solitamente si celebrano i processi in Corte d’Assise e quelli con il maggior numero di parti, infatti, guarda caso proprio adesso si è provveduto ad una serie di attività sulla scorta delle linee guida del provvedimento del presidente del tribunale dello scorso 5 febbraio. In particolare sono stati installati 8 microfoni wireless che vanno ad aggiungersi a quelli esistenti per un totale di 14 microfoni; 8 nuove postazioni per gli avvocati con scrittoio a bracciolo nonché tavolo tipo dattilo ogni due postazioni a distanza maggiore di un metro e mezzo; sono stati redistribuiti i posti per il pubblico e gli imputati con la segnaletica e la dovuta distanza, per un totale di 32 posti; collocate le paratie in plexiglass per la divisione delle 4 postazioni dotate di microfono fisso mentre l’aula è stata dotata di paratie in plexiglass per la divisione delle postazioni degli 8 giudici popolari per la celebrazione dei processi in Corte d’Assise. A questo punto non resta, quindi, che riprendere con le udienze.

