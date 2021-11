Giovedì 18 Novembre 2021, 08:06

Si apre una breccia per velocizzare il collegamento ferroviario tra Roma e le città dell'Aquila, Rieti e Ascoli. Quella che sembrava fino a poco tempo fa un'impresa impossibile con il governatore dell'Abruzzo Marsilio che senza mezzi termini aveva parlato di un'Europa non interessata a nuove realizzazioni, fa registrare un'importante apertura perché in legge di bilancio ci sarà un emendamento da 40 milioni di euro per velocizzare il collegamento ferroviario e consentire il viaggio tra L'Aquila e Roma in un'ora.

Lo stanziamento è per uno studio di fattibilità e per la progettazione della velocizzazione del tracciato ferroviario tra Roma e la città di Ascoli Piceno e il collegamento tra Rieti e L'Aquila, al fine di garantire un nuovo percorso tra la Capitale e le aree interne colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Emendamento predisposto dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio di intesa con quello delle Marche Francesco Acquaroli, raccogliendo le sollecitazioni dei sindaci dell'Aquila Pierluigi Biondi, di Rieti Antonio Cicchetti e di Ascoli Marco Fioravanti. Interventi da realizzare sul tracciato già esistente, rivisitando il progetto finanziato dal Cipe nel 2006 in modo da inserire il capoluogo lungo la direttrice che da Roma conduce sino ad Ascoli. Un provvedimento che, se approvato, colmerà in parte un gap infrastrutturale. I due presidenti di Regione e i tre sindaci auspicano un'ampia condivisione dalle forze politiche.

Chi plaude é il Tavolo di confronto L'Aquila Collegamenti Ferroviari veloci che ha avuto un ruolo di pungolo importante facendo cambiare atteggiamento ai rappresentanti politici che sono passati da un netto non si può fare a proviamoci. Da tempo chiedevano uno studio di fattibilità. «Siamo felici di questo intervento, in ogni passaggio che abbiamo effettuato ci è sempre stata fatta notare l'assenza di richieste da parte dei nostri rappresentanti politici, questo cambio di rotta è una conferma del potere di orientare le decisioni che hanno i cittadini dice la portavoce Roberta Gargano - abbiamo chiesto agli amministratori e ai politici di esprimere con chiarezza il loro pensiero, abbiamo bisogno di programmazione di lungo respiro, nessuno di noi crede di andare in treno domani a Roma ma tutti crediamo che sia doveroso iniziare un percorso reale, fattivo ed efficace». Il comitato non ignora la campagna elettorale che vede interessate L'Aquila e Rieti, ma ritiene che per i territori sono valide tutte le azioni tese a migliorare le condizioni e avvisa che continuerà a vigilare e a sostenere le istanze del territorio.