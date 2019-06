Avezzano, tre casi di legionella all'ospedale. Si cercano le cause

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme legionella: sono tre le persone ricoverate all’ospedale di Avezzano. Il dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria dell'Asl ha avviato le indagini per accertare le fonti di contagio dopo il ricovero dei tre pazienti. La patologia fa un po’ paura ma se diagnosticata in tempo viene debellata con farmaci specifici. La legionella pneumophila è un batterio responsabile della legionellosi, malattia infettiva che colpisce l'apparato respiratorio. Sono note 50 specie diverse e oltre 70 ceppi del batterio, responsabile di una forma di polmonite battezzata "morbo dei legionari" nel 1976, dopo che un'epidemia si diffuse tra i partecipanti al raduno della Legione Americana al Bellevue Stratford Hotel di Philadelphia. In quell'occasione la malattia fu contratta da 221 persone, con 34 morti. La fonte di contaminazione fu identificata nel sistema d'aria condizionata dell'albergo.