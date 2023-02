Travolto da un camion in manovra, muore un imprenditore

Un noto commerciante di frutta di Carsoli è stato travolto e schiacciato da un camion-frigorifero in manovra in via Tenuta del Cavaliere, nell'area di carico e scarico del Centro agroalimentare di Guidonia Montecelio. Franco Greco, 75 anni, di Carsoli, è morto per i molteplici traumi riportati e i sanitari dell'equipe del 118 arrivati per i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto è immediatamente intervenuta la Polizia per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Non è stato ancora diffuso il nome dell'uomo che era alla guida del mezzo. Tuttavia, secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante era in fase di manovra e stava procedendo in retromarcia quando inavvertitamente ha investito l'uomo, che evidentemente non si era accordo dell'autocarro che stava sopraggiungendo. Alla guida del mezzo un 59enne di Aprilia, dipendente di una ditta esterna che era appena arrivato per consegnare un carico di verdura. L'autista del camion-frigorifero è stato portato in ospedale in stato di choc e per gli esami di rito previsti in questi casi per l'accertamento delle sue condizioni psicofisiche. È successo nello spiazzo del padiglione ortofrutticolo, più o meno di fronte al box 20, quindi sul lato degli ingressi per lo scarico merci.

La salma dello sfortunato imprenditore di Carsoli è stata portata all'istituto di medicina legale de La Sapienza ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria per essere sottoposta all'esame autoptico. Il pm ha anche iscritto nel registro degli indagati per procedere agli accertamenti di rito il conducente del camion. Gli investigatori della polizia locale, intanto, hanno fatto scattare il sequestro per il mezzo pesante sul quale saranno eseguite le perizie necessarie a fornire ulteriori dati tecnici sull'impatto. Gli inquirenti hanno acquisito le testimonianze di chi si trovava in quei momenti nel piazzale; sono state acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza che sono intorno all'area e verranno utilizzate per la ricostruzione della dinamica del tragico incidente. Franco Greco era arrivato con il suo furgone come faceva da anni per rifornirsi di frutta e verdura nel mercato laziale e sembra che avesse già provveduto agli acquisti e era in attesa di caricare le casse per ripartire verso Carsoli dove gestiva un deposito all'ingrosso. Per ricostruire la dinamica del tragico episodio sono intervenuti anche gli specialisti del servizio "Sicurezza e infortunistica stradale" della polizia municipale di Guidonia Montecelio: a giorni rimetteranno una relazione alla Procura competente. Franco lascia la moglie Laura e due figli, Maria Giovanna che svolge l'attività di podologa e Alessandro che gestisce un bar a pochi chilometri da Carsoli.

Manlio Biancone

