Lanciano, travolta da un Suv sulle strisce pedonali, muore mamma di due figli

Una donna di 54 anni, madre di due figli, è stata travolta e uccisa da un Suv mentre attraversava sulle strisce pedonali, lungo via per Treglio, a Lanciano, in provincia di Chieti, su un tratto di strada poco illuminato e con le “zebre” scolorite dal tempo. A morire è stata una donna di origini tunisine, separata da un compagno italiano, madre di due figli.

A.G., 58 anni, queste le iniziali della vittima. La donna si trovava su via per Treglio, nelle vicinanze di una zona commerciale, su un territorio al confine tra i Comuni di Treglio e Rocca San Giovanni, località Santa Calcagna.

L'investitore, del quale non si conosce l'identità, era alla guida di un Suv Volkswagen. Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri di Ortona. La strada è stata bloccata al traffico.

