Trattore si ribalta, agricoltore muore sul colpo

Si ribalta con il trattore, 59enne muore dopo aver battuto violentemente la testa. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri nelle vicinanze dal centro cittadino di Castel Castagna (Teramo), dove Alberto Di Carlo, del posto, per cause ancora in via di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Isola del Gran Sasso, ha perso il controllo di un trattore dotato di una grossa pala mentre stava percorrendo un ripido pendio su un terreno agricolo.Il pesante mezzo, durante il tragitto, a un certo punto si è ribaltato e il 59enne è stato sbalzato a terra battendo violentemente la testa. Sono scattate immediatamente le richieste di soccorso e sul posto si sono portati subito in ambulanza i sanitari del 118, purtroppo però al medico che ha provato a soccorrere il malcapitato, non è rimasto altro da fare che constatarne il decesso: troppo gravi i traumi riportati durante la caduta, tra cui uno di natura cranica che potrebbe essere stato, con ogni probabilità, quello fatale. L'uomo, infatti, è rimasto incastrato tra il trattore e la pala, ma sembrerebbe che non sia stato schiacciato dal trattore dopo il ribaltamento. Il magistrato di turno, poco dopo, ha dato l'ok alla rimozione del corpo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del comando provinciale di Teramo per recuperare lo sfortunato agricoltore.Vista la zona particolarmente ripida, si è dovuto alzare in volo da Pescara un elicottero da cui si è calato un pompiere che ha provveduto, con una speciale barella, a verricellare il corpo ormai senza dell'uomo. Il Drago 52, in dotazione al nucleo elicotteri di Pescara, è poi atterrato in un piazzale vicino alla chiesa di Santa Maria di Ronzano, dove il corpo dello sfortunato 52enne è stato poi riconsegnato ai familiari per i funerali.