Lanciano, trattore viene tamponato dall'Audi: muore 59enne operaio della Sevel

Tamponato in pieno e morto sul colpo. E' accaduto stasera verso le 20 sulla Statale 84 a 3 chilometri da Lanciano nella strada che collega il capoluogo frentano a San Vito Chietino. La vittima è Silvano Donatelli, 59 anni, di contrada Sansone di Lanciano che stava rincasando con il suo piccolo trattore con il rimorchio (foto Andrea Colacioppo).

L'uomo, operaio della Sevel di Atessa, è stato sbalzato sul ciglio della strada, mentre l'auto dopo l'impatto si è arrestata a circa 50 metri dopo. Sul posto la Polizia, i vigili del fuoco, l'ispettore della polizia stradale e i sanitari del 118, ma per il 59enne non c'è stato nulla da fare. Donatelli lascia una moglie e due figli trentenni, mentre il conducente alla guida dell'Audi, un rumeno, è stato accompagnato in questura per effettuare un alcol test.