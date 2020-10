Coronavirus: trasporti, didattica a distanza e sostegno alle imprese dividono Governo e Regioni

L'AQUILA - «O è condivisione autentica o altrimenti non ci venga chiesta la complicità». È duro il governatore Marco Marsilio nel raccontare l'ennesima nottata di scontro con il governo nazionale per la stesura dell'ultimo decreto, varato per apportare ulteriori restrizioni nel tentativo di contenere il contagio da coronavirus. «Alla fine abbiamo un espresso un parere condizionato - dice Marsilio al Messaggero - che nei fatti è contrario, visto che non tutte le nostre richieste sono state accolte».

La questione non è di secondo ordine. Le Regioni lamentano, sulla scorta di quanto era già avvenuto nel periodo più buio dell'emergenza, che l'esecutivo nazionale scarichi su di esse alcune responsabilità. È il caso, questa volta, delle voci che demandano agli enti locali la valutazione dell'andamento della curva epidemiologica; così come l'ultima decisione sull'apertura di sale bingo, ristoranti, residenze per anziane.

Nel dettaglio, come hanno scritto in maniera ufficiale i governatori alla luce del decreto, sono state accettate nel testo le richieste sull'inserimento del riferimento alle linee guida della conferenza delle Regioni dell'8 ottobre, della proroga delle ordinanze regionali, della deroga anche per gli eventi sportivi non all'aperto, nella misura del 15 per cento, della capienza per il pubblico, facendo salvi i provvedimenti locali già assunti. Non sono state accolte, invece, le richieste sul tema delle feste e delle cerimonie religiose, sulla formazione professionale e, appunto, sulla valutazione dell'andamento dell'epidemia.

L'altro macro-tema è relativo a scuola e trasporti. L'Abruzzo si è allineato a quanto chiesto da altre Regioni sul ritorno della didattica a distanza, soprattutto per quanto concerne gli istituti superiori, per alleggerire il carico del trasporto pubblico locale. Sulla base di un ragionamento che viene ritenuto oggettivo: visto che si parla e non si esclude di abbassare la capacità di carico dei mezzi, la Regioni hanno fatto presente di non essere in grado, oggi, di poter trasportare tutti gli studenti. Già allo stato attuale il trasporto in sicurezza è complesso (le immagini di auto, metro e treni stracolmi si moltiplicano), figurarsi nel caso in cui le capacità dovessero essere ulteriormente ridotte. Ecco perché sono state chieste garanzie su misure alternative o complementari.

«Sul trasporto pubblico locale - hanno detto i governatori - è necessario verificare le misure attualmente in vigore che non possono essere demandata esclusivamente una programmazione regionale senza una visione e un approfondimento dello scenario di contesto, valutando anche misure di riduzione dell'utenza negli orari di picco, ovvero prevedendo un potenziamento di servizio a carico di risorse statali».



Infine l'ultima questione riguarda la richiesta di supportare le attività che sono state costrette a ulteriori restrizioni proprio alla luce dell'ultimo decreto. «È necessario - hanno incalzato i governatori - prevedere, in tempi rapidi, adeguate forme di ristoro per i settori e le attività economiche interessati dalle limitazioni introdotte dal provvedimento, in analogia al percorso avviato per le discoteche le sale da ballo, per le quali sono già stanziate le prime risorse».



Insomma, soldi e risarcimenti per centri sportivi e altre attività che nelle prossime settimane non saranno in grado di poter portare avanti il lavoro. Il confronto proseguirà in sede di Conferenza delle Regioni e non sono escluse ulteriori prese di posizione, anche dure. Sembra di essere tornati al lockdown e all'immediato post, quando le Regioni si sono assunte molte responsabilità sulla ripresa delle attività.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA