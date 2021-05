Anziana esce da messa: colpita alla testa da una pallonata. Colangelo: «Ci poteva scappare il morto»

Pallonata sul viso di un'anziana: il grave episodio è stato denunciato da Orazio Colangelo, noto personaggio politico di Trasacco ma anche persona autorevole e nota in tutta la Marsica che scrive su Fb: «Questa volta ci poteva scappare il morto. È successo che questa sera poco prima delle sei davanti la porta d’ingresso della chiesa una anziana donna che andava a messa è stata colpita alla testa da una pallonata violentissima scagliata dai ragazzi che quotidianamente giocano al calcio in piazza, scambiata ormai per un campo di calcio. Ho assistito alla scena perché anch’io andavo a messa. I ragazzi, ridendo e sghignazzando si sono nascosti dietro le macchine. Ma è mai possibile che possano accadere certe cose? Possibile che nessuna autorità intervenga per impedire un simile scempio davanti ad un luogo sacro».

E sulla situazione di abbandono Colangelo aggiunge: «I discendenti nuovi installati da poco già tutti rovinati, per non parlare dei danni alle abitazioni. È stata rotta la targa della banca. Che cosa fa la Soprintendenza, perché non interviene a porre finalmente fine a questo scandalo. Mi chiedo e chiedo a voi tutti dove sono le autorità di vigilanza e di controllo del territorio».

Ultimo aggiornamento: 11:41

