E’ stato eseguito all’ospedale Mazzini di Teramo il primo trapianto di fegato in Abruzzo da una donatrice positiva al Covid-19 su un paziente immune che ha ricevuto l’organo in un ospedale di Roma. Una notizia che fa ben sperare per tutti quei pazienti ancora in lista d’attesa e per i quali, adesso, si apre una nuova prospettiva grazie all’utilizzo di organi prelevati da donatori Covid positivi.

Covid, trapianto di fegato da un donatore a paziente positiva affetta da tumore: operazione riuscita in Sicilia

A dare il consenso alla donazione degli organi sono stati i figli della donna, ricoverata al Mazzini ad inizio gennaio e subito portata in Rianimazione dov’è stata accertata la morte neurologica pochi giorni dopo. Si tratta di una procedura assolutamente innovativa su questi pazienti Covid positivi che segue i protocolli del Centro nazionale trapianti con una task force infettivologica per garantire gli standard di sicurezza ai riceventi.

Ultimo aggiornamento: 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA