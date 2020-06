Trans trovato morto in casa da un'amica: disposta l'autopsia

Trans di 37 anni trovato morto ad Alba Adriatica. E’ stata un'amica, che lo cerceva da ore, a trovare il corpo senza vita riverso sul pavimento della sua abitazione. La vittima è di origini brasiliane (R. D.S., 37 anni). Il decesso risale a ieri sera. L'amica, che aveva le chiavi di casa, non riuscendo a mettersi in contatto con lui, si è precipitata in via Cortina, ma quando ha spalancato la porta per il trans 37enne non c'era più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Alba e un'ambulanza del 118.

La ricognizione cadaverica ha permesso di stabilire che sul corpo del brasiliano non c'erano segni di violenza. Si propende per un decesso naturale. All'ingresso, poi, non c'erano segni di effrazione né la casa era a soqquadro o presentava situazioni sospette. Il pm di turno ha comunque disposto l’autopsia perché non è ancora chiara la casa della morte.

