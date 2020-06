Altro incidente mortale questa sera in provincia di Teramo, è il secondo in poco più di 24 ore. Stando a una prima ricostruzione, un uomo di 69 anni (L.M.), è uscito fuori strada in contrada in contrada Ponzano, poco prima delle 20, a Civitella del Tronto.

Ad allertare i soccorsi alcuni automobilisti, che hanno assistito all'impatto e hanno prestato i primi soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118 di Teramo. Purtroppo il personale sanitario non ha potuto far altro che accertare il decesso. I carabinieri stanno cercando di ricostruore l'accaduto



Ultimo aggiornamento: 22:41

