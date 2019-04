Martinsicuro, tragico frontale sulla Statale 16: muore 28enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un incidente mortale si è verificato ieri sera, poco dopo le 22, lungo la Statale 16 a Martinsicuro(Teramo). Si sono scontrati frontalmente una Smart e un camper. Nel violento impatto ha perso la vita Leali Davide di 28 anni e sono rimasti gravemente ferite altre due persone.Stando ad una prima ricostruzione del frontale fatto da parte delle forze dell’ordine, il violento schianto, è avvenuto a nord della nuova rotonda che conduce verso via dei Castani. A perdere la vita è stato Davide Leali. 28enne, originario della provincia di Brescia, che viaggiava a bordo della Smart. Mentre i due occupanti del camper, G.R uomo di 62 anni e L.A. una donna di 58 anni (marito e moglie residenti in Puglia), sono stati trasportati in gravi condizioni presso l’ospedale di Teramo.Il tratto di statale è stato chiuso per lungo tempo, in modo da garantire le operazioni di soccorso, i rilievi e la successiva rimozione dei mezzi, che sono stati posti sotto sequestro.