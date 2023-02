Teramo, bimbo cade dall’altalena e muore: aveva 12 anni

Bambino di 12 anni cade dall’altalena e muore. La tragedia ieri sera verso le 19.30 ad Ancarano in provincia di Teramo. Al momento sulla vicenda c’è il massimo riserbo. Mancavano pochi muniti per cena. Il 12enne era nel giardino davanti casa a giocare. Poi è salito sull’altalena e mentre dondolava sarebbe caduto battendo violentemente la testa.

Ad allertare i soccorsi i genitori. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata dall’ospedale di sant’Omero. Una volto giunti i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il pm di turno Silvia Scamurra ha disposto il trasporto della salma all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo. In mattinata verrà fatta la ricognizione cadaverica e poi lo stesso pm deciderà se procedere con l’autopsia o restituire il corpo del bimbo alla famiglia per la sepoltura. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Alba Adriatica