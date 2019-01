Tragedia nel rugby: morto Mario Coscione. Aveva solo 22 anni

Tutta L'Aquila, e la comunità del rugby in particolare, è in lutto per la scomparsa di un giovanissimo atleta che non è riuscito a vincere la battaglia contro un brutto male. Mario Coscione è morto a soli 22 anni, all’ospedale Santo Spirito di Pescara, dove era ricoverato. Da tempo combatteva con la malattia che, nonostante tutto, ha sempre affrontato con il sorriso e con estrema determinazione. Era legato agli ambienti del rugby per aver giocato nelle file del Paganica, come mediano di mischia. Proprio per questo il presidente dello storico sodalizio rossonero, Antonio Rotellini, ha fatto arrivare alla famiglia le condoglianze: «Il tuo esempio di umiltà e il tuo sorriso nonostante tutto rimarranno sempre nei nostri cuori» ha detto. Oggi sarà allestita la camera ardente al campo. Domani i funerali. La squadra potrebbe non giocare domenica a Napoli.

