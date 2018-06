Rocca Santa Maria, precipita durante un'escursione: muore una 31enne

Tragedia nel Fosso della Cavata a Rocca Santa Maria (Teramo), a 1700 metri sul livello del mare.



Una ragazza di 31 anni, Giuseppina Manetta, è precipitata da un costone di roccia facendo un volo di circa dieci metri, mentre era impegnata con un amico in un'escursione.



Per la 31enne non c'è stato nulla da fare, nonostante il rapido intervento del Soccorso Alpino e dell'elisoccorso partito da L'Aquila.



Al vaglio dei carabinieri della locale stazione l'ipotesi che la ragazza sia scivolata mentre stava facendo delle foto.



Sul corpo della giovane, originaria di Basciano, è stata disposta l'autopsia dal sostituto procuratore di turno, Andrea De Feis.



Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:42



