Tragedia a Montesilvano: madre e figlia morte sotto il treno

È stato un attimo. Sono cadute sui binari davanti al treno in corsa, che le ha colpite in pieno, sotto gli occhi delle persone in attesa, intorno alle 18, alla stazione ferroviaria di Montesilvano. A tarda sera erano ancora in corso gli accertamenti della polizia ferroviaria che sta ricostruendo la dinamica dell'incidente in cui sono rimaste coinvolte una giovane donna e una bambina, presumibilmente madre e figlia.

GESTO ESTREMO

Ci sono pochissimi dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario: è questa, almeno, la conclusione iniziale a cui sono arrivate le forze dell'ordine dopo aver raccolto le primissime testimonianze di alcuni ragazzi che erano presenti e hanno assistito alla scena. Un gesto tanto imprevisto quanto studiato, almeno dalla giovane donna: in stazione quelle che dovrebbero essere madre e figlia sono entrate mano nella mano e si sono fermate proprio al centro della banchina ferroviaria, non distanti dall'ingresso principale della struttura. Lì hanno atteso l'arrivo del treno. Poi il salto, con la donna che ha tirato dietro di sé anche la piccola. Il macchinista non è riuscito a bloccare il mezzo, il Frecciarossa 9810 che parte da Pescara alle 17,54, e i due corpi sono stati quindi trascinati sui binari. Il treno ha bloccato la corsa quasi al confine con Città Sant'Angelo. Intanto è stato dato l'allarme al numero unico di emergenza che ha girato la chiamata alla centrale operativa del 118 e ai carabinieri della compagnia di Montesilvano che sono arrivati in stazione, quando però era impossibile, di fatto, ogni intervento. La circolazione ferroviaria è stata immediatamente sospesa per consentire di effettuare i necessari rilievi. Sono arrivate le pattuglie della sottosezione della polizia ferroviaria di Pescara e della polizia scientifica che hanno iniziato a lavorare sulla ricostruzione della dinamica dei fatti. Difficile l'identificazione delle due persone coinvolte: i corpi sono rimasti letteralmente dilaniati dall'urto con il treno che, pur avendo rallentato in corrispondenza della stazione, procedeva comunque a velocità elevata. L'impatto è stato estremamente violento. Dalle prime ricerche effettuate lungo la tratta ferroviaria, nelle vicinanze dell'incidente, non sono state rinvenute borse con all'interno documenti con le generalità almeno della giovane donna. È possibile che sia uscita di casa senza portare nulla con sé, ma è anche possibile che eventuali effetti personali siano stati sbalzati a distanza proprio per la forza dell'urto.

LE INDAGINI

Il magistrato di turno, nella prima serata, ha autorizzato la rimozione dei corpi che sono stati trasportati nell'obitorio dell'ospedale di Pescara, in attesa di ulteriori determinazioni relative all'identificazione. Un aiuto potrebbe arrivare dall'impianto di videosorveglianza che controlla la stazione ferroviaria: le immagini consentiranno intanto di ricostruire con certezza la dinamica dell'evento, ma daranno anche indicazioni sull'abbigliamento della donna e della bambina elementi, questi, che potrebbero essere utili ai fini dell'identificazione. Le telecamere, inoltre, potrebbero aver ripreso anche i volti della donna e della bambina al loro ingresso in stazione. Non ci sono state, al momento segnalazioni di persone scomparse in zona che corrispondono alla descrizione minima che si ha della giovane donna e della bambina. Che potrebbero essere di Montesilvano, ma anche di centri vicini. L'incidente ha tenuto bloccata la circolazione ferroviaria per oltre due ore: la circolazione, sospesa dalle ore 18, è ripresa dopo le 20, ma i treni sono stati fortemente rallentati, con un ritardo accumulato che è arrivato fino a 140 minuti. Tra Pescara e Giulianova è stato attivato un servizio di autobus sostitutivo.