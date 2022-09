Tragedia in fabbrica: operaio 49enne muore schiacciato da un macchinario

Tragedia in fabbrica: operaio rimane schiacciato e muore nel riparare un macchinario: a perdere la vita è stato è Tonino Fanesi, 49 anni, di San Benedetto del Tronto. L’incidente sul lavoro è avvenuto nella sede della Metallurgica Abruzzese a Marina di Mosciano Sant’Angelo (Teramo). Stando ad una prima ricostruzione, l’operaio stava lavorando alla manutenzione di un macchinario che però si sarebbe rimesso in movimento.

Il 49enne sarebbe stato stato colpito alla testa riportando ferite gravi che ne hanno causato il decesso. Immediato l'allarme lanciato dai colleghi, ma per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Accertamenti sull'incidente sono in corso da parte dei carabinieri della locale stazione, della compagnia di Giulianova e dei tecnici dei Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro della Asl. Il pm di turno ha aperto un fascicolo e disposto il trasferimento della salma all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo