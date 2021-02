Tragedia all’ospedale Mazzini di Teramo. Un paziente di 80 anni, questa mattina alle 11.15, si è lasciato cadere nel vuoto dal quinto piano del reparto di Medicina. Inutili i soccorsi, per l’anziano non c’è stato nulla da fare: il volo di circa 20 metri non gli ha lasciato scampo.

Secondo una prima e sommaria ricostruzione, il paziente avrebbe aperto la finestra di una stanza del reparto, eludendo la sorveglianza degli altri presenti, e si è lanciato nel vuoto. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del 118, anche carabinieri e polizia.

Notizia in aggiornamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA