Si svuota il reparto di terapia intensivanel cosiddetto G8, il piccolo ospedale limitrofo al san Salvatore dell'Aquila realizzato dopo il terremoto del 2009 dell'per l'evento mondiale che si è svolto nel capoluogo regionale, e tornato in funzione per lacoronavirus. Il manager della Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila,Roberto Testa, con una nota ha annunciato il trasferimento nel reparto di Malattie Infettive, nella giornata di oggi,dell'ultimo paziente.Testa ha spiegato che la struttura rimovibile di proprietà dellanazionale, non verrà smantellata: rimarrà in funzione per «appoggiare» pazienti con sintomi in attesa di conoscere l'esito del tampone e percontrastare una nuova ondata di contagi. «La guerra al- esordisce Testa - non è affatto finita, e ci vedeimpegnati tutti, uffici amministrativi, direzioni aziendali, e reparti clinici, a costruire percorsi di garanzia per il futuro,per cui, nel ringraziare tutti idell'ottimo lavoro svolto fino ad oggi, invita tutti i cittadini a seguire leregole dettate dal buonsenso per evitare di rientrare nel tunnel».«La Terapia Intensiva G8 - spiega ancora - ha svolto appieno la sua mission di garanzia rispetto alla pandemia covid, dando risposta alle necessità di malati provenienti dall'intera regione ma stante la situazione di incertezza della fase 2, l'edificio non può e non deve essere chiuso». «La direzione aziendale, infatti, - prosegue il manager - sta valutando con forza di utilizzare le 15 delle stanze della struttura per la cosiddetta area grigia, cioè per quei pazienti che, giunti in pronto soccorso, devono restare in attesa di tampone prima dientrare nei reparti».