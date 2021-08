“Tra "Passi"... e ripassi storici, passeggiata musicale nel parco del Castello cinquecentesco

Lunedì 23 Agosto 2021, 13:31

L’AQUILA Il viaggio tra le epoche, con musica e danza è partito alle 18 di ieri 22 agosto nei pressi dall'ingresso principale del Castello, dove l'attore Andrea Fugaro, in abito e parrcucca d'epoca, attendeva il nutrito numero di persone intervenuto, per accompagnarli, con la sua voce narrante in questo viaggio nel tempo, nei quattro suggestivi spettacoli lungo le mura che circondano la cinquecentesca fortezza spagnola. Un itinerario a stazioni tra musiche e danze di epoche diverse.

A ogni tappa abili danzatori, in abiti caratteristici di ogni periodo storico, si sono esibiti con legiadri movimenti, assieme alle diverse formazioni musicali a seconda dell’epoca di riferimento; un trio rinascimentale, un quintetto di archi e un quintetto di ottoni, hanno eseguito musiche medioevali e rinascimentali del ‘500 e ‘600, attraversando alcuni tra i più significativi compositori del ‘700 e ‘800, come Rossini, Ponchielli, J.S.Bach, F.J.Haydn, fino alla musica del ‘900 di Puccini, planando nelle musiche sempre affascinanti e passionali di Astor Piazzolla seguita da una sferzata di pop music dei Queen.

La direzione artistica dell’evento è stata affidata a Ornella Cerroni, mentre quella musicale al maestro Gennaro Spezza, le coreografie sono del maestro Simone Pergola per la parte Classica e Neoclassica e di Alessio Colella e Riccardo De Totero per la parte contemporanea.

Il corpo di ballo, costituito da ballerini professionisti, provenienti dal Teatro dell’Opera di Roma, dall’Accademia Buccellato Rossi, dall’Accademia Nazionale Danza di Roma e dal Corpo di ballo Art Nouveau dell’Aquila.

I ballerini in ordine di esibizione: Alessio Colella, Giulia Bulakh, Giulia Petti, Luigi De Gregorio, Isabella Palmieri Del Beato, Aurora Schiavone, Elisa Bafile, Irene Pelaccia, Monica Veri, Ludovica Montesanti, Chiara Imprudente, Marianna Ingiacomo, Beatrice Iulianella, Vesna Pastore, Margherita Casinove, Riccardo De Totero.

Il gruppo dei i musicisti: Marianna Casciani, Saverio Di Pasquale, Francesco Nobili, Azusa Onishi, Vanessa Di Cintio, Luana De Rubeis, Emanuele Crucianelli, Alessadro Schillaci, Marco Scamolla, Giuseppe Iacobucci, Stefano Tomasi, Giovanni Piacente, Alessandro Caretta.

«Complimentarmi con i ballerini, coreografi, attore e musicisti tutti è facile, - a scriverlo in post sulle pagine Facebook è la direttrice artistica dell'evento Ornella Cerroni- grandi professionisti. Ma, voglio spendere due parole per il pubblico aquilano, attento, numeroso,silenzioso durante le esibizioni calorosissimo al termine.Siete stati straordinari.Grazie di cuore».