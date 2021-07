Venerdì 2 Luglio 2021, 17:39 - Ultimo aggiornamento: 18:44

Ennesima puntata a Pescara per Francesco Totti. Oggi a pranzo, l'ex numero dieci della Roma è stato avvistato al lido Stella d'Oro, sul lungomare sud, in un tavolo a bordo piscina in compagnia di alcuni amici, tra cui Eusebio Di Francesco e il figlio Mattia. Ufficialmente è stata solo una visita di piacere all'ex compagno di squadra all'epoca della scudetto della Roma del 2001, ma c'è chi è pronto a scommettere che si sia parlato di calcio, vista la presenza di procuratore e addetti ai lavori: se così sarà, lo scopriremo presto.

Totti è arrivato senza famiglia al seguito (non come qualche mese fa, quando con la moglie Ilary e il figlio Christian aveva passato la giornata in centro e poi a pranzo in un agriturismo fuori città con l'amico Zauri, ex laziale). Jeans e t-shirt, ha assaggiato qualche piatto di pesce, ha posato per qualche foto con i titolari del lido, Giuseppe e Luigi Monti, si è concesso al rito dei selfie dei giovanissimi fans ed è ripartito verso la Capitale.