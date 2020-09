«Tosti napoletano», ma era di Ortona. Contestata la gaffe di Massimo Ranieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gaffe diri ieri sera a Pescara. Nel corso del concerto tenuto al teatro D'Annunzio il popolare cantante ha definito“grande artista napoletano”. Immediata la reazione di gran parte del pubblico presente che ha subito interrotto a gran voce la prolusione di Ranieri : «Tosti era di Ortona! Ma quale napoletano».Non è stato facile per Ranieri capire immediatamente le contestazioni del pubblico. «Sì lo so che il Vate era abruzzese, sto parlando di Tosti che era napoletano». E di nuovo ilè tornato a correggerlo stavolta con efficacia: «Vi chiedo scusa. Ora volete linciarmi per questo? - ha risposto a tono Ranieri - purtroppo in internet circolano false informazioni su Tosti» si è difeso. Ma molti dei presenti non hanno accettato le scuse: «E' grave che uno come lui non sappia che Francesco Paolo Tosti non era napoletano ma di Ortona».A Ranieri non è rimasto che cantare subito, la celebre canzone Napoletana scritta dagli abruzzesi Tosti e D'Annunzio. Il pubblico, al termine, non solo lo ha perdonato ma lo ha sentitamente ricoperto di applausi.