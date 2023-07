Turista romano si accascia e muore sulla spiaggia nel suo primo giorno di vacanza a Tortoreto

Era appena arrivato al mare, in vacanza a Tortoreto, una delle perle della costa abruzzese, con la moglie e altri amici in pullman da Carpineto Romano. D'improvviso, quando eta sulla riva, si è accasciato ed è morto. Per Benito S., 83 anni, di Carpineto Romano, i soccorsi sono stati purtroppo inutili. Si è accasciato nella spiaggia libera tra lo chalet Bandiera Gialla e Tamerici. L'anziano è stato soccorso immediatamente dai bagnini e da alcuni infermieri che erano in vacanza a Tortoreto, poi è giunto il 118 ma i tentativi di rianimarlo non hanno dato esito. Una morte sulla quale ha influito di certo l'età, ma anche il gran caldo di oggi.