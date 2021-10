Rubano e-bike e la vendono online su un sito di annunci: presi

Sabato 2 Ottobre 2021, 10:08

Aveva lasciato la sua bici elettrica parcheggiata nel giardino di casa e, ieri non l’ha più trovata. La proprietaria, una giovane donna di Tortoreto, in provincia di Teramo, non si è persa d’animo e si è subito recata dai carabinieri di Tortoreto per la denuncia. Qui, insieme ai militari, la donna ha cercato sui più noti siti internet di commercio on line, scoprendo che la sua bici era già stata messa in vendita da un uomo che, sul sito, aveva utilizzato le false generalità di uno straniero. A questo punto è scattata la trappola: i militari hanno contattato al telefono il venditore fingendosi interessato all’acquisto, per poi concordare un appuntamento sul lungomare di Tortoreto. Si sono presentati D.C. e V.S., un uomo ed una donna di Tortoreto, di 41 e 31 anni, già noti alle forze dell’ordine, con la bici rubata. I militari li quindi bloccati, recuperando il mezzo, poi restituito. La coppia è stata denunciata per di ricettazione.