Danneggiato dal sisma, crolla il municipio in costruzione

Cadono tre pilastri nel nuovo municipio in costruzione a Torricella Sicura. Questa mattina alla 8 la cittadina, che si trova a pochissimi chilometri da Teramo, si è svegliata con un boato fragoroso accompagnato da una impressionante nuvola di polvere. E i residenti per un attimo hanno pensato al terremeto, si trattava invece di un cedimento con ogni probabilità dovuto a un errore umano nell'installazione dei pilastri.

LEGGI ANCHE Ricostruzione, nasce il borgo dove ti scegli i vicini

La sede del Comune è in fase di ricostruzione dopo che è stata danneggiata dal sisma del 2016. Il sindaco Daniele Palumbi: «Sono cose che non dovrebbeto mai accadere». Sul posto i carabinieri e la Asl per un soprallugo. Non ci sono feriti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA