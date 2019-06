Torre del Cerrano, l’area protetta riqualificata grazie all’Europa

TERAMO - Si è tenuta stamattina, alla presenza di autorità regionali ed europee, la presentazione della campagna itinerante "L'Europa nella mia regione" che ha interessato l'area marina protetta della Torre del Cerrano. Il progetto, volto a tutelare e valorizzare la biodiversità di 40 regioni europee, ha portato grazie alla stretta collaborazione tra Europa e Regione Abruzzo, a una serie di interventi di riqualificazione della Torre del Cerrano, una delle aree naturalistiche più suggestive d'Abruzzo.

"Si tratta di interventi di riqualificazione delle dune tipiche di questo luogo - le parole di Elena Sico dirigente Servizio Autorità Unica di Gestione FESR FSE Regione Abruzzo - e delle bellissime pinete marine presenti nella zona. E' stata poi istituita la biblioteca del Mare che diventerà il luogo in cui sarà possibile approfondire conoscenze sul patrimonio ambientale, in particolare quello marino. E' questo è proprio il punto di forza di tutti gli interventi in quanto questa biblioteca permetterà il coinvolgimento di tutte le scuole del territorio, dei tanti ricercatori e diventerà elemento di diffusione della bellezza dell'intera area. Siamo felicissimi perchè siamo stati selezionati dalla commissione europea insieme ad altre 6 regione italiane e non è certo una cosa da poco, anche perchè questo apre ufficialmente una proficua collaborazione con l'Europa per pianificare altri interventi analoghi nella nostra regione". Abruzzo ed Europa, quindi, pronte a creare un binomio che, vista la nuova linfa ridata all'area marina protetta del Cerrano, pare proprio funzionare al meglio.

" E' essenziale il messaggio che si lascia alla comunità - dice Emanuela Grimaldi, direttrice Dipartimento Presidenza e Rapporti con l’Europa Regione Abruzzo - di quanto l'Abruzzo si impegni e di quanto venga premiato rispetto alle buone pratiche. Il progetto dipinto del Cerrano è stato considerato dalla Comunità Europea proprio una buona pratica da replicare, sin da subito, in altre zone della regione". Amp Torre del Cerrano si appresta pertanto a diventare un brand a tutti gli effetti pronto ad inserirsi nello scenario nazionale e internazionale come un forte attrattore turistico.

"Assolutamente sì - dichiara Leone Cantarini presidente AMP Torre del Cerrano - la prima visione di questo cda è stata proprio quella di guardare al di là dei nostri confini territoriali. Quello che oggi noi facciamo è metterci al servizio del sistema turistico abruzzese. E' notizia di due giorni fa l'attribuzione delle 4 vele di Lega Ambiente alla costa del Cerrano e questo dimostra che questa nostra visione è possibile ed è una risorsa per la comunità tutta".

Ultimo aggiornamento: 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA