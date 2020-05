Tornimparte vare misure per il sostegno alle attività economiche a seguito dell'emergenza Covid-19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’amministrazione comunale di Tornimparte (L’Aquila) ha recentemente deliberato un pacchetto di misure di sostegno alle Attività Produttive con sede legale e operativa nel Comune al fine di sostenere il tessuto economico e sociale fortemente segnato dall’emergenza del Covid-19.In particolare, il dettaglio delle misure di sostegno prevedono:- La rimodulazione della Tassa sui Rifiuti tenendo conto del periodo di chiusura (con esenzione al 100%) e del periodo di attività ridotta a causa delle misure restrittive (riduzione al 50%).- L’esenzione del canone per l’installazione di mezzi pubblicitari per le Attività Economiche e Associazioni iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni, con sede nel Comune di Tornimparte- L’esenzione del canone di occupazione del suolo pubblico in misura del 30% della superficie lorda della sede operativa richiedente.- L’istituzione di un apposito fondo per la promozione turistica e culturale del Comune di Tornimparte finalizzato al rilancio delle attività sociali economiche e commerciali.- L’avvio delle procedure per l’istituzione di un tavolo permanente con le attività commerciali (Consulta del Commercio).- La distribuzione di un kit di 30 mascherine alle Attività Commerciali per permettere l’ingresso anche alla clientela che ne arrivi sprovvista.- Concessione dei pascoli montani alle sole aziende gestite dai naturali residenti, con una riduzione della tariffa rispetto alla proposta tecnica.«Le misure recentemente deliberate -spiega il sindaco, Giacomo Carnicelli- si affiancano a quelle di sostegno alle fragilità sociali messe in nella prima fase emergenziale e intendono sostenere il tessuto socio economico in questa nuova fase dell’emergenza, riconoscendo alle piccole realtà imprenditoriali dei Comuni montani un ruolo di primo piano nell’economia nazionale».