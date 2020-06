Sofisticato meccanismo nel Tir per non fare le pause: multa da quasi 2.000 euro

é davvero la fase tre, con traffico e infrazione da pre Covid. La polizia autostradale di Pescara nord ha sorpreso sulla A14 un autotrasportatore partenopeo di 65 anni che aveva istallato sul suo Tir un sofisticato meccanismo elettronico che alterava i dati del suo cronotachigrafo.



In particolare, seppur il mezzo era in marcia proveniente da Lecce con in carico di vino sfuso diretto in Veneto, il mezzo risultava in pausa. Questo avrebbe permesso all'autista (anche proprietario del mezzo) di non rispettare le ore di pausa esponendo se stesso e gli altri utenti della strada a grandi rischi. L'accertamento si base su una attenta ispezione al mezzo con apparecchiature elettroniche in dotazione alla pattuglia. Il dispositivo elettronico é stato sequestrato. Il camionista è stato multato con una sanzione da 1.736 euro. Patente sospesa da 15 giorni a tre mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA