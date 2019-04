Un mezzo pesante intorno le 10 di oggi ha preso fuoco a Mosciano (Teramo), nei pressi del distributore di benzina e Gpl che si trova nelle vicinanze della Teramo-mare.



Il conducente del tir si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi.Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Roseto per lo spegnimento dell’incendio e una pattuglia dei carabinieri per tutti i rilievi del caso. Si sono verificate code e rallentamenti per un paio d’ore. Illeso l’autista. © RIPRODUZIONE RISERVATA