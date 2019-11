© RIPRODUZIONE RISERVATA

VASTO - Si è conclusa dopo sette anni, con un'assoluzione con formula piena, la vicenda per un tifoso della Vastese che, nel 2012, era stato accusato di oltraggio a pubblico ufficiale per i fatti accaduti al termine della partita tra il Passo Cordone e i biancorossi allo stadio Acciavatti di Loreto Aprutino. Era il 30 settembre 2012, una delle prime giornate del campionato di Promozione girone B e, in quella circostanza, la Vastese perse partita e primato in classifica. Per il 29enne tifoso, allo stadio con un'altra sessantina di ultras, l'epilogo del match era stato doppiamente amaro. Quando, infatti, un pallone era finito sugli spalti, lui l'aveva trattenuto e, secondo quanto riferito all'epoca dai carabinieri, nonostante i ripetuti inviti si era rifiutato di riconsegnarlo. Nella discussione concitata che ne era scaturita il 29enne pare avesse oltraggiato i militari ed era stato quindi condotto in caserma per un approfondimento dei controlli. Da quell'episodio erano scaturiti quindi una «denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale, un Daspo - il divieto di assistere alle manifestazioni sportive - della durata di tre anni e il foglio di via da Loreto Aprutino», ricostruisce l'avvocato vastese Felicia Fioravante. Daspo e divieto di avvicinamento erano stati revocati in seguito ad un primo ricorso mentre restava aperto il processo per il presunto oltraggio. Giovedì è però arrivata la sentenza di assoluzione con formula piena da parte del tribunale di Pescara, dove si è celebrato il processo. Il giudice Rosanna Villani, al termine delle udienze, ha assolto l'uomo, che oggi ha 36 anni, «perchè il fatto non sussiste». L'avvocato Fioravante, al termine della lunga vicenda ha espresso la sua soddisfazione. «La ricostruzione dettagliata dei fatti resa dai testimoni della difesa ci ha permesso di dimostrare che non c'era stata nessuna volontà di offendere o causare danni».