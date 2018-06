SAN SALVO - È morto dopo essere caduto da circa tre metri e mezzo d'altezza. Paolo Altieri, 45 anni, è caduto da una tettoia della propria abitazione in via Montegrappa dove era salito per sbloccare una carrucola per stendere la biancheria. La tettoia non ha retto il suo peso facendolo cadere a terra. Il 45enne molto conosciuto a San Salvo è morto sul colpo.

Sabato 2 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA