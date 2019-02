Pauroso incidente frontale a Piano D'Accio. Tre feriti gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un pauroso schianto frontale si è verificato a Piano D'Accio (Teramo), nei pressi del supermercato Oasi, in un punto famigerato per gli incidenti stradali. Poco dopo le 13, una Ford Mondeo e una Golf si sono scontrate stando al racconto degli agenti della Polstrada di Teramo, che si stanno occupando di tutti gli accertamenti del caso e dei vigili urbani teramani. Secondo una prima ricostruzione la Mondeo, condotta da un'operaia di 39 anni, che procedeva in direzione San Nicolò, stava svoltando verso l'ingresso del supermercato quando dall’altra parte opposta è sopraggiunta la Golf che l'ha centrata in pieno. A causa della velocità entrambe le auto sono state sbalzate a circa un centinaio di metri dal punto d'impatto. Sono piuttosto serie le condizioni dei feriti trasportati dal personale sanitario presso il pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo. Sul posto sono intervenuti oltre i vigili urbani e la polizia, anche tre ambulanza del 118, due mezzi dei vigili del fuoco e agenti che hanno dovuto faticato parecchio per estrarre dalle lamiere la donna alla guida della Mondeo.