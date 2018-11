Terremoto, visite solo con il caschetto nel cimitero inagibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri e oggi a Teramo sarà possibile visitare, in via straordinaria, una parte dei padiglioni del cimitero di Cartecchio inagibili dopo il terremoto, solo su prenotazione (fino ad ora sono state 150 le persone che hanno usufruito di questa opportunità) e scortati dai volontari della Protezione civile e dei Vigili del Fuoco che ieri mattina hanno distribuito i caschetti di sicurezza agli utenti. La situazione, nei padiglioni rimasti chiusi, è tale da non consentire l'accesso, nemmeno con le rigide norme di sicurezza stabilite dal Comune. Intanto D'Alberto ha posto anche l'accento sulla difficoltà di reperimento dei fondi, che sono finiti nel calderone della Ricostruzione e che, al momento, non sono stati ancora stanziati: la soluzione di emergenza dovrà quindi essere ripetuta anche in futuro. Il Comune chiederà conto alla Team anche delle somme da recuperare nei confronti della Team sulla manutenzione dei cimiteri.