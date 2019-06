Paura nella notte in Abruzzo, ai confini con in Lazio, per una forte scossa di terremoto con epicentro nella regione vicina. Secondo la valutazione dell'Ingv il sisma è stato di magnitudo 3.7 ed è avvenuto alle 22.43. L'epicentro è stato a Colonna, in provincia di Roma. In Abruzzo

le scosse sono state avvertite in provincia dell'Aquila ma non hanno provocato danni. Ultimo aggiornamento: 10:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA