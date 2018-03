Scossa di 3.8 nella notte all'Aquila, Moretti: «Più profonda del normale, l'intensità si distribuisce»

di Stefano Dascoli

​L'AQUILA - «Gli aquilani avranno sentito un rumore, che sono le onde B, e poi un movimento orizzontale e non verticale, come quello classico delle nostre faglie». Lo dice il geologo dell’Università, Antonio Moretti, parlando al Messaggero della scossa che si è registrata nella notte, magnitudo 3.9 (rideterminata successivamente in 3.8, mw 3.7), a una profondità “anomala” per le strutture appenniniche (20 chilometri) e con epicentro dalle parti di Paganica. «I terremoti profondi – spiega Moretti – sono legati all’avanzamento della catena dell’Appennino verso l’Adriatico. Chi ci ha fatto caso ha percepito un movimento est-ovest, che cominciava non violento e improvviso come quello normale, ma un po’ in maniera progressiva, poi ha avuto un massimo e poi si è spento». Secondo lo studioso «sono scosse legate al movimento dell’Appennino verso est, verso il mare, a una profondità doppia rispetto a quelle crostali e qualche volta anche più». Difficile, come sempre, ipotizzare una evoluzione. Moretti, però, cita alcuni riferimenti: «Lungo quella struttura le scosse più profonde sono state quelle del Gran Sasso del 1950. Possono dare luogo a risentimenti piuttosto forti, ma essendo più profonde tendono a distribuirsi su una zona più ampia e quindi come intensità “locale” sui singoli punti sono più basse, non hanno mai avuto picchi distruttivi. Basti pensare che quella della scorsa notte è stata avvertita anche ad Avezzano, piuttosto lontano». Moretti non esclude che il 3.9 possa essere legato alle piccole scosse che si sono verificate negli ultimi mesi nell’area di Monte San Franco. «Non sono direttamente legate alle strutture superficiali, questo è chiaro – aggiunge – ma il movimento fa parte degli stessi sforzi di apertura del Tirreno. Non c’è una faglia immediatamente identificabile, proprio perché siamo dieci chilometri più in basso, è un contesto completamente diverso».

