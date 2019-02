Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 si è verificata alle 9.11 in provincia dell'Aquila. L'epicentro è a 2,5 km da Pizzoli. È stata avvertita all'Aquila, Avezzano (L'Aquila) e in altre zone dell'Abruzzo. Tanta la paura anche se al momento non si segnalano danni a cose o persone. Gli studenti di alcune facoltà dell'università dell'Aquila sono usciti dall'edificio interrompendo le lezioni.

Ultimo aggiornamento: 10:05

