Terremoto L'Aquila, 14esimo anniversario: Meloni e La Russa in città

L'AQUILA - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e quello del Senato, Ignazio La Russa, saranno domani all'Aquila per commemorare le 309 vittime del terremoto che 14 anni fa, il 6 aprile 2009 alle 3.32, devastò il capoluogo abruzzese e il suo territorio.



Come emerge da fonti romane, Giorgia Meloni parteciperà alla Messa in programma domani, mercoledì 5 aprile alle 18, a Santa Maria del Suffragio, in piazza Duomo. Per quanto riguarda La Russa è certa la presenza, ma non la partecipazione alla Messa.



La chiesa, nota anche come 'Anime Sante', è uno dei simboli del sisma: fu restituita al culto nel dicembre 2018 al termine di un lungo e accurato restauro che interessò in particolare la cupola.

Meloni, amica personale del sindaco dell'Aquila, Pierluigi

Biondi, primo sindaco di Fdi di un capoluogo di regione, è stata

eletta il 25 settembre scorso con Fdi alla Camera dei Deputati

nel collegio L'Aquila -Teramo.