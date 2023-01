Morto a 67 anni l’avvocato Guerino Ambrosini, ex presidente dell’Ordine. Oggi il funerale

Lutto a Teramo nel mondo forense teramano. E’ scomparso all’età di 67 anni l’avvocato Guerino Ambrosini. Lo storico ex presidente dell’Ordine degli avvocati di Teramo, è venuto a mancare per un male che lo ha portato via dall’affetto dei suoi cari in pochi mesi. Le sue condizioni di salute si sono seriamente compromesse nell’ultima settimana tanto da doverne richiedere il ricovero all’Hospice negli ultimi due giorni.

Presidente dell’Ordine degli avvocati dal 2012 al 2019 è sempre stato impegnato nelle attività dell’ordine professionale e nel tempo ne aveva curato, con molta dedizione, ogni aspetto. Nota la sua passione e dedizione per la professione legale, tanto da trasmetterla anche al figlio Jacopo, l’avvocato Ambrosini era un uomo molto discreto e gentile, che sapeva tenere a bada qualsiasi situazione legata al “suo” mondo, nel segno dell’assoluta correttezza. Tanti i messaggi di affetto nei suoi confronti e di cordoglio nei confronti della famiglia. Profondo dolore è stato espresso dall’attuale presidente dell’Ordine Antonio Lessiani. «Ha sempre messo al servizio dei colleghi la sua passione e la sua grande energia e si è fatto apprezzare anche a livello regionale, avendo ricoperto per due anni la carica di Presidente del Consiglio degli Ordini Forensi d’Abruzzo».



Di recente Ambrosini aveva conseguito un ulteriore prestigioso obiettivo, quello di rappresentare l’Abruzzo in seno allal’organismo nazionale di previdenza della categoria. «Con Guerino scompare un uomo che ha dato tutto sé stesso alla famiglia, alla professione ed ai colleghi, che sapeva dare un tocco di leggerezza alla vita e ai rapporti umani e che riusciva sempre a creare un rapporto speciale ed empatico con tutti», ha proseguito Lessiani.



Anche la collega Manola Di Pasquale lo ricorda con affetto. «Guerino era amico di tutti, persona perbene, collega corretto e preparato. Mi mancheranno le nostre chiacchierate e anche i nostri accesi confronti». Il collega Pasquale Tiberii ne ricorda il suo impegno per i giovani avvocati: «Un signore nella vita e nella professione. Si è sempre speso al servizio dell’avvocatura teramana, soprattutto dei più giovani negli anni della presidenza consentendo le candidature al consiglio dell’ordine per un effettivo rinnovamento». L’avvocato Ambrosini si terranno questo pomeriggio alle ore 15, in piazza Garibaldi, nella Chiesa del Cuore Immacolato di Maria.