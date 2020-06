Coppia in auto contro Tir in autostrada: morto il giocatore di basket Attilio Pierini

E' un giocatore di basket di Porto Recanati, Attilio Pierini, in forza alla Virtus Civitanova, la vittima dell'incidente stradale di oggi pomeriggio in Abruzzo. Lo schianto lungo la A24, l'autostrada che da Roma porta a Teramo. Incidente mortale è avvenuto in direzione Roma poco prima delle 17, nel tratto teramano dell'arteria, a un chilometro dal traforo del Gran Sasso, dove ci sono lavori. A perdere la vita Pierini, 38 anni, alla guida di un'Audi Q5 e il suo cane, ferita la moglie 33enne, trasportata in ospedale in eliambulanza.





Una squadra di vigili del fuoco del comando di Teramo è intervenuta sull'A24, sulla carreggiata in direzione Roma, a circa un chilometro dall'ingresso del traforo del Gran Sasso. L'Audi Q5, con a bordo una coppia, si è scontrata frontalmente con autoarticolato Volvo che percorreva la carreggiata in direzione Teramo. L'incidente si è verificato in un tratto autostradale a doppio senso di marcia a causa dei lavori in corso.



Ultimo aggiornamento: 24 Giugno, 00:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A seguito del violentissimo impatto Pierni, mentre la moglie ha riportato traumi ed escoriazioni che ne hanno reso necessario il trasporto con l'eliambulanza del 118 presso l'ospedale di Teramo, per essere sottoposta ad accertamenti. Nell'incidente èche viaggiava con la coppia. I vigili del fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per estrarre la donna dall'abitacolo dell'Audi e hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Successivamente si è proceduto alle difficili operazioni di recupero del corpo del giocatore di basket, intrappolato tra le lamiere contorte dell'auto. Sul posto è intervenuta la Polizia autostradale per i rilievi dell'incidente e regolare il traffico.tra i caselli di Colledara ed Assergi e si sono formate code di auto.