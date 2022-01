Boom richieste, hub aperto nei giorni di festa: 200 dosi per i non vaccinati

Sia oggi, domenica 2 gennaio, che nel giorno dell’Epifania e in quella di domenica prossima 9 gennaio, l’ hub di Parco della Scienza a Teramo resterà aperto durante la mattinata (8-14) per far fronte ad una richiesta di vaccinazioni: saranno riservati ai non vaccinati circa 200 dosi. Per gli altri Circonvallazione Ragusa raccomanda la prenotazione sul sito di Poste Italiane per evitare lunghe file e attese snervanti. Con la variante Omicron in molti si sono affrettati nel quartiere della Gammarana: solo venerdì scorso, verso le 11 e dopo aver esaurito le scorte (300 dosi circa) per i non vaccinati, veniva respinto chi non aveva la prenotazione online. La Asl ha parzialmente alleviato il vulnus disponendo ogni ora una quota per i non prenotati, ma non è stato sufficiente per evadere una domanda enorme e inaspettata. Composta anche da prime dosi, soprattutto ora che si va verso l’utilizzo del super green pass sul lavoro. Comunque da fonti Asl si fa sapere che d’ora in poi chi vorrà potrà essere prenotato all’interno dell’hub vaccinale stesso (criterio per la verità già adottato in parte), ed inoltre c’è la rassicurazione che le scorte di vaccini sono sufficienti malgrado l’anomala richiesta.

«Abbiamo fissato queste altre iniziative straordinarie (le aperture degli hub, ndr) per offrire alla popolazione maggiori possibilità di vaccinarsi - dice il direttore generale della Asl, Maurizio Di Giosia - e questo anche in considerazione del fatto che dal 10 gennaio sarà possibile inoculare la terza dose dopo quattro mesi dalla seconda. Tutto questo è stato possibile grazie al sacrificio e allo spirito di abnegazione degli operatori che hanno accettato di rinunciare a trascorrere parte del proprio tempo in famiglia nei giorni festivi per dare un importante servizio alla comunità. Di questo non possiamo che ringraziarli». Queste tre mattinate straordinarie di vaccinazione si aggiungono alle altre iniziative una tantum già programmate: si terranno oggi al Palasport di via Po a Silvi dalle 8 alle 20 e a Giulianova nel centro vaccinale I Pioppi due intere giornate dedicate alle vaccinazioni. Peraltro sempre a Giulianova si svolgeranno altre due mattinate (dalle 9 alle 14) mercoledì 5 e venerdì 7 gennaio, sempre con prenotazione. Un anno frattanto s’è concluso e c’è chi tira le somme assicurando che questa pandemia è in fondo una guerra da vincere. Su Facebook, il direttore sanitario della Asl di Teramo, Maurizio Brucchi, scrive che «è stato un anno difficilissimo, faticoso, pauroso e potrei aggiungere tanto altro ancora per descrivere ciò che abbiamo attraversato. Abbiamo perso tanti amici, conoscenti, anziani ma anche tanti giovani e questo è molto triste. Ma abbiamo reagito, abbiamo messo in campo il nostro esercito di medici, infermieri, operatori sanitari tutti, volontari, amministratori, cittadini e abbiamo combattuto con forza e determinazione e continueremo a farlo fino a vincere questa guerra. Perché noi la guerra la vinceremo».