Pino di venti metri crolla sulla strada: boato nella notte. Nessun danno

Pino marittimo si abbatte sulla strada: paura ma nessun ferito. Nella tarda serata di ieri una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Teramo è intervenuta in viale Crispi a Teramo, a seguito della caduta di un grosso albero. Il pino marittimo di circa venti metri di altezza piantato all'interno del giardino della Casa di Riposo "De Benedictis", dopo essersi sradicato, si è abbattuto rovinosamente su viale Crispi invadendo completamente la sede stradale. Fortunatamente in quel momento non transitavano auto o persone: non ha provocato danni. I vigili del fuoco, giunti immediatamente sul posto, hanno lavorato a lungo per rimuovere il grosso albero, impiegando un'autogru ed utilizzando una motosega per sezionarlo in varie parti che sono state poi sistemate nell'area a ridosso della recinzione della casa di riposo. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale di Teramo, per regolare il transito delle auto e il personale del Reparto manutentivo del Comune di Teramo per lo spazzamento dell'area interessata.

