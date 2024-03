A14, incidente a causa dei cantieri: due feriti. Disagi al traffico, in fila anche il candidato D'Amico che non riesce a raggiungere Martinsicuro

Odissea in A14, file lunghissime ieri sera per un incidente, disagi enormi per automobilisti rimasti bloccati per ore, tra cui il candidato del centrosinistra Luciano D'Amico che doveva raggiungere Martinsicuro per un appuntamento elettorale ma si è solo collegato per l'impossibilità di arrivare a destinazione a causa del blocco del traffico.

Una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Roseto è intervenuta sull' A14 per un incidente avvenuto al Km 348+500, nel tratto compreso tra i caselli autostradali di Atri e Pineto, in provincia di Teramo. In corrispondenza di un cambio di carreggiata per lavori in corso, un camion a rimorchio Volvo, diretto verso nord,ha urtato violentemente una barriera tipo new jersey spingendola sulla corsia di destra della carreggiata sud mentre sopraggiungeva una Fiat Panda con targa francese. L'auto ha urtato la barriera new jersey e, dopo essersi impennata, si è rovesciata sul tettuccio e ha proseguito così per sessanta metri. La coppia di origini italiane a bordo dell'auto è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario. Il conducente dell'auto, un barese di 64 anni, è stato trasportato presso l'ospedale di Atri con un'ambulanza della Croce Rossa di Silvi, mentre la donna, che ha riportato un trauma toracico, è stata trasferita all'ospedale di Teramo con un'ambulanza del 118 di Atri. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati e a rimuovere gli ancoraggi in ferro della barriera divelta. Sull'autostrada, che è stata chiusa al traffico per diverse ore, si è formata una lunga fila di autoveicoli ed è stata disposta l'uscita obbligatoria nei caselli autostradali di Roseto e Pineto. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia autostradale del VII tronco di Città Sant'Angelo per i rilievi dell'incidente e per regolare il traffico e personale di Autostrade per l'Italia che ha lavorato per rimuovere i mezzi incidentati e sostituire la barriera divelta.



«Oggi ho incontrato tanti cittadini, ma non tutti quelli che avrei voluto - scrive su Fb Luciano D'Amico, candidato presidente della Regione Abruzzo per il centrosinistra - Purtroppo ho dovuto saltare l'appuntamento previsto a #Martinsicuro perché sulla A14 si è verificato l'ennesimo incidente nei pressi di uno dei numerosi cantieri. Dalle notizie che apprendiamo non ci sono feriti gravi, per fortuna. Noi siamo fermi in strada da più di un'ora, per questo ho deciso di collegarmi con i partecipanti all'evento con una video chiamata. E pensare che oggi il ministro Salvini era qui in provincia di Teramo a parlare della viabilità sulla A14. La nostra regione merita molto di più delle solite parole. Cantieri infiniti, ma le nostre autostrade continuano a essere inadeguate».