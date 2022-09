Donna scomparsa, Teresa è stata ritrovata sotto un ponte: sta bene.

Teresa Lasowska è stata ritrovata sana e salva. Era sotto un ponte nei pressi di Villa Passo di Civitella del Tronto, lungo la statale 81 per Ascoli. La segnalazione è arrivata alle forze dell’ordine da un passante grazie alle foto diramate ieri pomeriggio dai mezzi stampa.

La 62enne è stata raggiunta e assistita. Le sue condizioni di salute, stando alle prime informazioni, sono buone anche se un po’ confusa. I sanitari, come da protocollo, l’hanno accompagnata in ospedale per alcune visite di controllo.

Teresa si era allontanata sabato sera senza dire nulla e lasciare nessun biglietto. I familiari (marito e due figli) domenica mattina si erano recati dai carabinieri per presentare una denuncia di scomparsa. Subito erano partite le ricerche con un gran spiegamento di forze tra vigili del fuoco, uomini dell’arma, volontari della protezione civile e le unità cinofile del Soccorso alpino. Per tutta la giornata di ieri è stato impegnato anche un elicottero.