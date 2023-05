Elezioni per il sindaco a Teramo, Gianguido D'Alberto vince subito: battuto Antonetti

Gianguido D'Alberto è stato riconfermato sindaco di Teramo, con il 53,8 per cento (dato non definitivo) il candidato del centrosinistra e presidente dell'Anci Abruzzo si afferma in modo netto per il secondo mandato. Carlo Antonetti, lo sfidante del centrodestra si ferma al 36,9% mentre la candidata di Italia Viva, Maria Cristina Marroni è poco

sopra il 9%. Il campo largo, una formazione civico politica con Pd e M5s, batte il centrodestra unito e il termo polo che a Teramo è andato divisi, Azione con Antonetti e Iv con Marroni che è anche segretaria provinciale del partito di Renti.

La segretaria del Pd, Elly Schlein ha telefonato a D'Alberto per complimentarsi per l'esito del voto.