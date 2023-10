«Un finto addetto Ruzzo reti voleva soldi per installare dispositivi anti ratti»

Impennata di truffe. Solo pochi giorni la polizia postale di Teramo hanno sventato tre frodi informatiche per importi di 23.000 euro, 24.900 euro e 4.400 euro. I malviventi hanno usato la tecnica dello smishing, l’invio di sms, falsamente inviati da una banca presso cui il destinatario ha il conto, che inducono la vittima a cliccare su un link pirata svuota conto. Tre raggiri scoperti, ma sono diversi i teramani vittime di truffa.

In questi ultimi giorni è stata segnalata la truffa del finto addetto della Ruzzo reti che chiede soldi per applicare dispositivi negli appartamenti (pratica illegale, mai pagare). Poi ci sono le truffe più convenzionali, a partire da quella ormai famosa dello specchietto, per finire in questi ultimi giorni in quella telefonica, dell’sms in cui il figlio chiederebbe ai genitori un versamento di soldi perché in pericolo. Il giornalista teramano, Marcello Martelli, ha reso nota sui social la sua avventura: «Attenzione, alla raccomandazione delle forze dell’ordine: l’abito non fa il monaco» ripete al telefono. «Occhio - dice - a non farvi convincere dall’aspetto: i malintenzionati possono avere qualsiasi età, un bell’aspetto fisico». E racconta la sua disavventura con il falso tecnico della Ruzzo reti. «Qualche giorno fa sono stato avvicinato da uno sconosciuto di mezza età: sorridente e ben vestito, salutava come una vecchia conoscenza lieto di incontrarmi. Ha detto di aver bussato invano a casa mia poco prima per avvertirmi che nel quartiere dove abito sono in programma lavori di manutenzione, con una momentanea sospensione dell’acqua. Non ha letto il manifesto? Mi ha chiesto e ha aggiunto: vorrei sapere se è interessato ad applicare alcuni piccoli dispositivi per mettere al sicuro la condotta, anche per evitare pericolose infiltrazioni di giganteschi topi di fogna che infestano la zona. Ieri ne abbiamo uccisi già tre».

Martelli continua ad ascoltare attentamente le informazioni dello sconosciuto che, osservandolo meglio, si è qualificato come «addetto allo staff tecnico dell’Acquedotto del Ruzzo».



«Mi indica la somma da pagare in anticipo per procedere all’acquisto dei materiali necessari: 69 euro. Una richiesta inattesa e, prima di mettere mano al portafogli, esito un po’, prendo tempo e chiedo di pagare a lavori ultimati. Lo sconosciuto mostra, invece, una fretta di incassare un po’ eccessiva, voleva chiudere subito l’insolita trattativa». Così il giornalista realizza di trovarsi alle prese con un truffatore: «Uno dei tanti che, sempre più spesso, incontriamo per le strade insicure della ex città tranquilla». E così sventa il raggiro, ma non tutti ci riescono.

