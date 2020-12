Chiede l'auto alla madre e la rivende con la complicità di un addetto all'anagrafe: 4 denunce

Chiede in prestito l'auto alla madre e mette in scena una truffa. E' stata la polizia stradale di Teramo a ricostruire l'intricata vicenda. L'auto, all'insaputa della mamma che vive in un'altra provincia, era stata rivenduta ad altre persone, tutti con precedenti di polizia, grazie alla complicità - hanno stabilito le indagini - di un ufficiale d’anagrafe di un Comune della provincia che si sarebbe prestato ad autenticare sull’atto di vendita la falsa firma della vera proprietaria del mezzo.

Denunciate quattro persone residenti nella provincia di Salerno (S. T., 46 anni, S.R., 63, S.I., 31, L.F.V., 68), per i reati che vanno dall’appropriazione indebita, alla ricettazione e al falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale.

