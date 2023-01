Fine anno in una tenda in piazza: «Ho perso il lavoro»

Ha aspettato la mezzanotte dentro una piccola tenda color bronzo, con la sua cagnetta Meraviglia, esemplare di pastore maremmano. Marco, 47 anni, è in pieno centro a Teramo. Dice di aver perso il lavoro e terminata anche la Naspi, sta cercando solo un tetto per sé e Meraviglia. Marco è di Milano, ma negli ultimi tempi ha lavorato tra costa e montagna: «So fare di tutto nel campo del turismo e della ricezione tranne che cucinare». L'assessore comunale al sociale gli ha fatto visita ieri mattina ma lui gentilmente ha rifiutato l’offerta, cioè quella di un tetto seppur temporaneo. «Non è questo che voglio». E piange quando dice:«Ho dovuto chiedere i soldi a qualcuno perché erano finiti e dovevo pur mangiare qualcosa. Se non trovo un lavoro sarà dura, per cominciare dovrò far domanda per il reddito di cittadinanza».