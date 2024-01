Ferito al centro commerciale dopo un controllo: urla e paura

In tanti hanno assistito all'alterco, poi le urla dei passanti e dei clienti allarmati da quanto stava succedendo. Un giovane immigrato ha riportato una ferita alla schiena dopo aver avuto una colluttazione con un vigilantes che gli aveva chiesto conto di alcuni prodotti. L'extracomunitario è stato soccorso, perdeva sangue, ed è stato portato in ospedale da un'ambulanza del 118. Le sue condizioni non sono ancora note. Il fatto si è verificato attorno alle 19,30 nel piazzale del centro commerciale della Gammarana di Teramo mentre lo straniero stava uscendo. Cosa sia successo non è ancora chiaro e dovrà essere ricostruito dalla polizia immediatamente intervenuta sul posto per svolgere indagini. Sul piazzale c'erano vistose chiazze di sangue, subito ripulite.

Il giovane ora è in ospedale per accertamenti e cure.

Si esclude che sia stato colpito da un coltello, si parla di un corpo contundente non meglio specificato. Sentiti i clienti del supermercato e lo stesso vigilante che potrà chiarire ogni aspetto della vicenda